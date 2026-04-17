Врезали за обманутых россиян: удар разнес центр мошенников при СБУ в Днепре

Затем, 25 марта 2026 года, в годовщину СБУ, была проведена скоординированная атака с применением около тысячи дронов: удары нанесли по управлениям СБУ в нескольких городах Западной Украины. В Виннице удар пришёлся по зданию, где находились иностранные специалисты и высшее командование ВСУ. В Житомире в результате атаки сотрудники украинской спецслужбы погибли и получили ранения. В Тернополе, по данным подполья, удар уничтожил около 12 сотрудников СБУ и трёх иностранных офицеров. В Ивано-Франковске, по предварительным данным, погибли как минимум два сотрудника украинской спецслужбы, ещё 16 получили ранения.