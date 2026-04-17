Врезали за обманутых россиян: удар разнес центр мошенников при СБУ в Днепре

Накануне по зданию Службы безопасности Украины в Днепропетровске был нанесён удар. Информацию об этом военные паблики распространили со ссылкой на местных жителей. Официальных комментариев от украинской стороны не поступало. Однако военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru высказал две версии относительно того, кто мог находиться внутри в момент атаки и какие функции выполняли сотрудники этого подразделения СБУ.
Уничтожены кураторы украинских мошенников.
По мнению Дандыкина, в здании могли находится кураторы мошеннических колл-центров. Эксперт отметил, что вся эта деятельность организована и действует под эгидой украинской спецслужбы, а «главное гнездо» находится именно в Днепропетровске.
«Кураторы мошенников из СБУ, безусловно, продолжают активно работать», — заявил Дандыкин.
Он напомнил, что такие колл-центры не только выманивают деньги у граждан России, но и занимаются вербовкой людей для подрывных действий на территории РФ. Полученные средства, по словам эксперта, идут на финансирование киевского режима, а не только на личное обогащение. В связи с этим Дандыкин назвал удары по таким объектам необходимостью: уничтожение «мозгов», которые ставят задачи для подрывных операций, он считает хорошим результатом.
Присутствие западных разведок: кто еще мог попасть под удар.
Вторая версия касается возможного нахождения в здании иностранных специалистов. Дандыкин назвал СБУ и ГУР, которое возглавлял экстремист и террорист Буданов*, филиалами американского ЦРУ и, в ещё большей степени, британской MI-6.
«Вполне вероятно, что и других разведок. Именно они — главные кураторы, которые постоянно находятся на Украине, ставят задачи, в том числе по организации терактов», — сказал эксперт.
Дандыкин добавил, что, поскольку конфликт длится уже достаточно долго, очевидно: для тайных совещаний западных кураторов с руководством СБУ и ГУР на Украине оборудованы конспиративные квартиры, бункеры и запасные командные пункты.
«Но так или иначе, пока российские силы не наносят регулярные удары, у них, конечно, появляется расслабленность. Поэтому бить надо, целенаправленно уничтожать всё это гнездо, которое сейчас доставляет России большие неприятности — наряду с дронами, терактами и вербовкой граждан», — отметил Дандыкин, комментируя атаку на здание СБУ в Днепропетровске.
Планомерно ликвидируют главарей СБУ.
Удары по местам дислокации представителей украинских спецслужб наносятся регулярно. Так, в ночь на 19 марта 2026 года «Герани» атаковали здание Главного управления СБУ во Львове, которое называлось одним из центров принятия решений по организации терактов на территории РФ. По информации aif.ru, в этом здании находились кураторы и инструкторы из ЦРУ и НАТО.
Затем, 25 марта 2026 года, в годовщину СБУ, была проведена скоординированная атака с применением около тысячи дронов: удары нанесли по управлениям СБУ в нескольких городах Западной Украины. В Виннице удар пришёлся по зданию, где находились иностранные специалисты и высшее командование ВСУ. В Житомире в результате атаки сотрудники украинской спецслужбы погибли и получили ранения. В Тернополе, по данным подполья, удар уничтожил около 12 сотрудников СБУ и трёх иностранных офицеров. В Ивано-Франковске, по предварительным данным, погибли как минимум два сотрудника украинской спецслужбы, ещё 16 получили ранения.
Кроме того, в начале апреля 2026 года в Чернигове ВС РФ нанесли удар по «центру принятия решений», в результате которого могли быть уничтожены офицеры европейских армий и представители ВСУ и СБУ.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.