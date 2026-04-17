Минтранс РФ может рассмотреть запрет пауэрбанков на борту самолётов

Росавиация предложила Минтрансу рассмотреть запрет пауэрбанков на борту самолётов. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на отчёт комиссии Уральского МТУ.

«На фоне повторяющихся инцидентов с возгоранием таких устройств авиационным властям следует рассмотреть возможность внесения изменений в воздушное законодательство — вплоть до ограничения или полного запрета использования портативных зарядок на борту воздушных судов в течение всего полёта», — говорится в документе.

Инцидент произошёл в феврале на рейсе «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Стамбул. Комиссия расследовала возгорание пауэрбанка в салоне. Задымление возникло после хлопка у места пассажира. Бортпроводники ликвидировали огонь с помощью огнетушителя. После этого устройство поместили в контейнер с водой. В ходе инцидента был повреждён привязной ремень и подушка кресла. Пассажир получил ожог большого пальца. Комиссия указала на отсутствие прямого запрета на использование портативных аккумуляторов в полёте.

Ранее в Китае утвердили новый национальный технический регламент для пауэрбанков. Этот стандарт считается самым строгим в мире. Он начнет действовать с апреля 2027 года. По регламенту каждое устройство проверят на прокол стальной иглой диаметром 4 мм. Батареи нагреют до 135 градусов и оставят на час без разрушения. Также устройства испытают на падение, сдавливание и удары тяжёлыми предметами. На упаковке производители обязаны указывать безопасный срок службы и другие параметры. Пауэрбанки, не отвечающие требованиям, запретят к реализации в Китае. Аналитики полагают, что затраты на производство вырастут на 20−30 процентов. Это приведёт к удорожанию изделий.

