Минтранс РФ может рассмотреть запрет пауэрбанков на борту самолётов

Ранее в Китае утвердили новый национальный технический регламент для пауэрбанков. Этот стандарт считается самым строгим в мире. Он начнет действовать с апреля 2027 года. По регламенту каждое устройство проверят на прокол стальной иглой диаметром 4 мм. Батареи нагреют до 135 градусов и оставят на час без разрушения. Также устройства испытают на падение, сдавливание и удары тяжёлыми предметами. На упаковке производители обязаны указывать безопасный срок службы и другие параметры. Пауэрбанки, не отвечающие требованиям, запретят к реализации в Китае. Аналитики полагают, что затраты на производство вырастут на 20−30 процентов. Это приведёт к удорожанию изделий.