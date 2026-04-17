В Пермском крае с 21 апреля прекратит работу Косинский районный суд

Решение вопросов правосудия перейдут в юрисдикцию другого суда.

Источник: Комсомольская правда

Согласно федеральному законодательству, с 21 апреля упраздняется Косинский районный суд. Вопросы осуществления правосудия, относящиеся к его компетенции, перейдут в юрисдикцию Кочевского районного суда.

В составе Кочевского суда формируется постоянное судебное присутствие, которое будет располагаться в селе Коса. В администрации Косинского округа для получения информации о судебных заседаниях, судебных актах и других связанных событиях рекомендуют подписаться на официальное сообщество Кочевского суда во «ВКонтакте».

Официальный сайт Косинского районного суда с 22 апреля 2026 года также прекращает свою работу. Всю информацию о деятельности «Постоянного судебного присутствия Кочевского районного суда в селе Коса» можно будет получить на официальной странице Кочевского районного суда.