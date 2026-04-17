Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 17 апреля 2026 года.
Овнам будет сложно сохранять равновесие. Эмоциональный фон нестабилен, из-за чего часто приходит раздражение из-за пустяков. Не исключены конфликты с коллегами и руководством, из-за чего не удастся вовремя завершить работу над каким-то проектом. Звезды советуют представителям знака выбрать одно важное дело и сосредоточиться на нем.
День у Тельцов будет напряженным. Старайтесь не замыкаться в себе, искать выход негативным эмоциям. Любые споры сейчас могут привести к серьезным и затяжным конфликтам. В рабочих делах не меняйте взятого курса: ваша упорная работа скоро даст положительный результат.
Астрологи рекомендуют Близнецам не принимать мелкие проблемы близко к сердцу. Пусть не удастся избежать волнений и переживаний, но не торопитесь с выводами. Возможно, вы неправильно оцениваете ситуацию или просто чего-то не знаете. Возможны финансовые трудности.
Главный враг спокойствия Раков сегодня — они сами. Не пытайтесь искать подвох в словах окружающих и тем более не вступайте в полемику. Критика в ваш адрес — лишь шум, не стоящий нервов. При желании «перезагрузиться» лучшим способом сделать это будет выбраться туда, где вы еще не бывали.
Утро у Львов может выдаться «колючим»: раздражение будет подступать по любому поводу. Не пытайтесь выяснять отношения с близкими в первой половине дня — это к добру не приведет. К вечеру эмоциональный шторм утихнет и вы снова почувствуете вкус к жизни.
Продуктивность Дев сегодня достойна восхищения. Никакие проблемы и преграды на пути не заставят вас отказаться от задуманного. Даже скептики, которые раньше смотрели на вас свысока, будут вынуждены признать ваш авторитет. Самое время расширять круг общения — новые соратники придут именно сегодня.
Весам сегодня стоит следовать тактике «тише едешь — дальше будешь». Жизнь может подкинуть сюрпризы, ломающие графики, но не поддавайтесь искушению скандалить, особенно с начальством. Ваша правота не нуждается в громких доказательствах — сохраняйте хладнокровие.
Скорпионов ждет день-трансформер: планы будут меняться на ходу, поэтому полагайтесь только на себя. Держитесь подальше от пустых дискуссий — лучше потратьте время на получение новых навыков. В делах сердечных попробуйте сменить привычную линию поведения, результат приятно удивит.
Сегодня Стрельцы — «палочка-выручалочка». Придется взять на себя чужие заботы, возможно, даже помочь малознакомому человеку. В профессиональной сфере вы будете блистать, но будьте готовы подчистить хвосты за менее расторопными коллегами.
Энергия у Козерогов бьет ключом. Вы почувствуете, что любую гору можно свернуть. Все обстоятельства складываются в вашу пользу, но есть одно «но»: не спешите делать резкие движения в личной жизни. Пусть отношения идут своим чередом, не требуя кардинальных перемен.
Утро подарит Водолеям всплеск вдохновения и свежие идеи. Идеальное время для креатива и встреч с друзьями. Возможна приятная неожиданность — вы наконец-то узнаете секрет, который долгое время оставался загадкой. Уделите чуть больше внимания своему образу — выглядите вы сегодня на все сто.
У Рыб день харизмы и влияния. Вы с легкостью найдете поддержку даже у самых неприступных людей. Ваша интуиция сегодня работает как сверхточный радар — доверяйте ей на 100 процентов, и она выведет вас к самым выгодным решениям, передает «Российская газета».