Автомобилист из ЕАО купил фальшивые права за 60 тысяч.

Источник: Комсомольская правда

В Облученском районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, предъявившего сотрудникам полиции поддельное водительское удостоверение, добавила полиция по ЕАО. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Наряд Госавтоинспекции остановил иномарку в районе поселка Двуречье для плановой проверки. 50-летний водитель предоставил документы, которые вызвали у инспекторов сомнения в аутентичности. Проведенная позже экспертиза подтвердила: удостоверение не является официальным продуктом Гознака и изготовлено нелегально.

Как пояснил задержанный, на правонарушение он пошел из-за неудач в учебе. Восемь лет назад мужчина окончил автошколу, но завалил экзамены. В итоге он нашел объявление в сети и заказал «права» с доставкой. Покупка обошлась фигуранту в 60 тысяч рублей.

В настоящий момент по данному инциденту полицией Облученского района ведется расследование в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Источником информации послужила сводка УМВД России по ЕАО.

