«Когда кто-то придумывает новые препятствия для бизнеса, надо идти на СВО. Подумать — прав ли ты?»

Золото возросло в цене, по-моему, за последнее время более чем в два раза. У нас ряд регионов Дальнего Востока золотодобывающие. Это Магадан, это Чукотка, еще ряд территорий. К чему это привело? Это привело к значительному росту доходов. То есть мы немножко разбогатели. Хорошо, плохо? Сложно сейчас судить об этом. Еще раз говорю, мир многообразен. Вытирать скупые слезы и говорить: «Ой, как нам плохо» не нужно. Когда эту тему начал обсуждать Сергей Константинович Носов, губернатор Магаданской области, я уже не выдержал. Я говорю: «Сергей Константинович, ну Бога побойтесь, у вас доходы бюджета возросли процентов на 30, а доходы предприятий возросли в разы. Что, правда очень тяжело жить?» Он так застеснялся, потом даже извинился за вопрос. Как-то так. Поэтому все сложно в мире. Есть факторы положительные, есть отрицательные. Но мы живем в них, и мы не можем сказать: «Знаете, я бы хотел жить не сейчас, а в конце 18 века». Не получится. Поэтому мы живем в тот период, в который родились, который для нас судьба определила.