В Хабаровске суд отправил под стражу обвиняемого в убийстве

В Хабаровске Кировский районный суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве, — сообщает пресс-служба судов Хабаровского края.
По данным следствия, всё произошло в сторожке гаражно-строительного кооператива на улице Джамбула. Там находился обвиняемый и ещё один мужчина. Между ними возник конфликт, который перерос в агрессию.
В какой-то момент, как считают следователи, обвиняемый взял нож и ударил оппонента в спину — в область грудной клетки. Ранение оказалось смертельным: мужчина скончался на месте.
В суде следователь настаивал на заключении под стражу, указав на тяжесть обвинения. Прокурор поддержал эту позицию. Сам обвиняемый и его защитник просили более мягкую меру пресечения.
Суд, выслушав стороны и изучив материалы дела, решил, что оснований для смягчения нет, и отправил мужчину в СИЗО до 14 июня 2026 года.
При этом, как уточняется, в отношении него уже рассматривается ещё одно уголовное дело — о причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть.