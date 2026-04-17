В Хабаровске суд отправил под стражу обвиняемого в убийстве

Конфликт в сторожке гаражного кооператива закончился трагедией.

В Хабаровске Кировский районный суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве, — сообщает пресс-служба судов Хабаровского края.

По данным следствия, всё произошло в сторожке гаражно-строительного кооператива на улице Джамбула. Там находился обвиняемый и ещё один мужчина. Между ними возник конфликт, который перерос в агрессию.

В какой-то момент, как считают следователи, обвиняемый взял нож и ударил оппонента в спину — в область грудной клетки. Ранение оказалось смертельным: мужчина скончался на месте.

В суде следователь настаивал на заключении под стражу, указав на тяжесть обвинения. Прокурор поддержал эту позицию. Сам обвиняемый и его защитник просили более мягкую меру пресечения.

Суд, выслушав стороны и изучив материалы дела, решил, что оснований для смягчения нет, и отправил мужчину в СИЗО до 14 июня 2026 года.

При этом, как уточняется, в отношении него уже рассматривается ещё одно уголовное дело — о причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть.