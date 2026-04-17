Офицер Иванников сказал, что сделают в плену со снайпершами на байках ВСУ

К боевичкам ВСУ в российском плену относятся в рамках закона, однако некоторые из них до плена, как правило, не доживают, сообщил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Напомним, ряд околовоенных Telegram-каналов ранее опубликовал видео, записанное FPV-дроном, на котором замечена боевичка ВСУ на велосипеде. На кадрах она стояла возле транспортного средства в лесистой местности.
Заметив дрон, она бросила велосипед и попыталась скрыться, но не успела. Предварительно, боевичка могла быть штурмовиком или снайпером.
«Снайперов стараются не брать в плен из-за их особой опасности. У снайперов ВСУ руки по локоть в крови. Чаще всего речь идет о нескольких эпизодах убийства российских военнослужащих. Однако если снайпер все же попадает в плен, что является для него везением, то к нему относятся в рамках закона, на него будут распространяться нормы Женевской конвенции. В отличие от своих убитых жертв снайперши будут отдыхать на белых простынях в следственном изоляторе, их обеспечат всем необходимым: предметами гигиены, бельем и так далее. Многие, попадая в плен, переосмысливают свою деятельность», — пояснил эксперт.
Иванников добавил, что если снайперша доживает до плена, то ее все равно ждет суровое, но справедливое, наказание.
Ранее стало известно, что в зоне СВО попались велосипедистки-убийцы из ВСУ.