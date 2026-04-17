Три детские библиотеки Красноярска капитально отремонтируют в 2026 году

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске проведут масштабное обновление трех детских библиотек. Капитальный ремонт затронет библиотеку «Лукоморье» в Центральном районе, филиал имени Самуила Маршака в Северном, а также центральную детскую библиотеку в Березовке. Учреждения закроются на ремонт уже в июне, однако для читателей на этот период организуют временные пункты выдачи книг.
Работы затронут как инженерную инфраструктуру, так и внутренние пространства. В зданиях полностью обновят электропроводку, системы отопления и канализации, установят новые окна, двери, пожарную сигнализацию и системы видеонаблюдения. Также библиотеки оснастят современной мебелью и оборудованием.
Особое внимание уделят концептуальному обновлению. Так, библиотека «Лукоморье», открытая в 1994 году, после ремонта станет «Библиотекой творческого роста». Здесь создадут арт-лабораторию, выставочные пространства и отдельные зоны для читателей разных возрастов. В рамках проекта предусмотрена частичная перепланировка помещения площадью около 300 квадратных метров, что позволит открыть ранее недоступные книгохранилища и превратить их в пространства для общения и работы над проектами.
Серьезные изменения ждут и библиотеку имени Самуила Маршака на проспекте Комсомольском. Это единственное детское учреждение такого профиля в густонаселенном микрорайоне Северный. После обновления основным направлением ее работы станут игровые технологии.
Центральная детская библиотека в Березовке после ремонта получит имя Корнея Чуковского и станет современным культурно-просветительским пространством. Здесь появятся творческие кружки, медиамастерская и площадки для совместных занятий детей и взрослых.
В городской администрации подчеркивают, что модернизация библиотек направлена на повышение их привлекательности и роли как культурных центров. По предварительным оценкам, обновление позволит увеличить число читателей примерно на 10%.
Всего в Красноярске действует 55 библиотек. За последние десять лет капитально отремонтировали 27 из них в рамках городской и краевой программ развития библиотечной сети.