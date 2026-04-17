Россиянам могут запретить пользоваться пауэрбанками в самолетах: Росавиация объяснила инициативу

Росавиация начала работать над этим вопросом после инцидента с самолетом «Уральских авиалиний» в феврале 2026 года. Во время рейса из Екатеринбурга в Стамбул на борту самолета произошло возгорание портативного устройства. Огонь быстро ликвидировали, полет завершился благополучно. Однако повреждения получили подушка кресла и привязной ремень. Владелец пауэрбанка получил ожог большого пальца.