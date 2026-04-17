Россиянам могут запретить пользоваться пауэрбанками в самолетах: Росавиация объяснила инициативу

Портативные зарядные устройства могут запретить к использованию в самолетах. Это связано с мерами безопасности. В России уже рассматривают соответствующее предложение. Росавиация направила рекомендацию Минтрансу. О ней подробно пишет газета «Известия».
Уточняется, что вопрос использования пауэрбанков в самолетах подняли после ряда инцидентов с их возгоранием. Росавиация при этом предлагает другой вариант. В самолетах могут ограничить использование портативных зарядных устройств вместо полного запрета.
Росавиация начала работать над этим вопросом после инцидента с самолетом «Уральских авиалиний» в феврале 2026 года. Во время рейса из Екатеринбурга в Стамбул на борту самолета произошло возгорание портативного устройства. Огонь быстро ликвидировали, полет завершился благополучно. Однако повреждения получили подушка кресла и привязной ремень. Владелец пауэрбанка получил ожог большого пальца.
Комиссия после расследования инцидента среди выявленных недостатков указала отсутствие в нормативно-правовых актах РФ запрета на использование пассажирами в полете портативных аккумуляторов. В связи с этим введены новые требования перевозчика к безопасности.
Так, пауэрбанки теперь можно провозить в ручной клади при соблюдении условий. Во-первых, устройства должны быть безопасно упакованы. Во-вторых, пауэрбанки нельзя заряжать от источников питания в кресле или на борту самолета.
Рассматриваемый Росавиацией случай с возгоранием портативного зарядного устройства произошел на борту Airbus A320. Самолет сообщением Иркутск — Стамбул успешно сел в месте назначения после инцидента. За оперативность в ликвидации возгорания в «Уральских авиалиниях» поблагодарили бортпроводника. Компания оценила «слаженные и профессиональные действия» сотрудника.