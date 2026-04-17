В Красноярске продавец-гастролер лишился товаров на 4 млн рублей и «заработал» штраф

За реализацию немаркированной верхней одежды в Красноярске продавца привлекли к административной ответственности.
Нарушение выявили летом 2025 года после того, как местная жительница обратилась в Роспотребнадзор с просьбой проверить магазин на улице Партизана Железняка, где осуществлялась распродажа одежды по произвольной цене.
«По описанию, картина была типичной для продавцов-гастролёров: вход украшен воздушными шарами; ни вывески, ни информации о продавце не было; прохожих пенсионеров заманивали с улицы под вымышленными предлогами и уговаривали купить товары сомнительного качества, без ценников и маркировки; расчет производился только наличными, без выдачи кассового чека, подтверждающего факт покупки. Как показывает практика, такие продавцы арендуют помещение буквально на несколько дней, устраивают распродажу и бесследно исчезают, фактически лишая потребителей возможности вернуть товар в случае необходимости», — рассказали в Управлении.
Специалисты выехали по указанному адресу с инспекционным визитом и выяснили, что продавец товаров легкой промышленности не был зарегистрирован в системе ГИС МТ «Честный знак». В продаже обнаружили куртки, плащи, шубы и дублёнки. Часть товаров была без маркировки, другие — с поддельными кодами, а на некоторых изделиях маркировка оказалась двойной.
По итогам проверки конфисковали порядка 60 единиц товаров легкой промышленности на общую сумму более 4 миллионов рублей, а за выявленные нарушения в отношении ООО «Диджитал» возбудили дело об административном правонарушении. Рассмотрев материалы, суд привлек ООО к ответственности в виде штрафа в размере 50 000 рублей, а также постановил уничтожить весь изъятый товар в установленном законом порядке.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.