В красноярском зоопарке выбирают имена для двух самочек северного оленя

В красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» в феврале привезли двух самочек северного оленя. Они уже прошли карантин и переехали в просторный вольер. Но вот имен у них пока нет. В «Роевом ручье» обратились к жителям Красноярского края с просьбой придумать для оленух звучные и красивые клички. Предложить имена для каждой из самочек можно в соцсетях парка. Фото: пресс-служба парка «Роев ручей» В пресс-службе «Роева ручья» озвучили основные пожелания к именам: Они должны быть «северными» и атмосферными. Желательно, чтобы клички имели отношение к Красноярскому краю. Имена должны подходить северным красавицам Напомним, получено разрешение на передачу краснокнижного черного аиста в красноярский «Роев ручей».