За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 13 пожаров, есть пострадавшие

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Утром 16 апреля в Красноярске на улице 40 лет Победы произошел пожар в квартире девятиэтажного дома.
Сотрудники МЧС вскрыли дверь с помощью бензоинструмента и ликвидировали возгорание на площади около одного квадратного метра. В квартире обнаружили женщину, ее эвакуировали и госпитализировали с ожогами и отравлением продуктами горения. На месте работали 11 человек и три единицы техники. Предварительная причина — короткое замыкание.
В селе Ермаковское загорелся жилой дом. Пожар ликвидировали на площади около 40 квадратных метров силами семи человек и трех единиц техники. Пострадал мужчина, он получил ожоги и обратился за медицинской помощью. Предварительная причина — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.