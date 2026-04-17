За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 13 пожаров, есть пострадавшие

Сотрудники МЧС вскрыли дверь с помощью бензоинструмента и ликвидировали возгорание на площади около одного квадратного метра. В квартире обнаружили женщину, ее эвакуировали и госпитализировали с ожогами и отравлением продуктами горения. На месте работали 11 человек и три единицы техники. Предварительная причина — короткое замыкание.