Фестиваль «НОВЫЕ: театр» соберет в Красноярске молодежные труппы со всей страны

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске готовятся к проведению открытого краевого фестиваля «НОВЫЕ: театр», который пройдет с 24 по 26 апреля на базе центра «Пилот». Событие станет площадкой для обмена опытом между молодежными и студенческими театрами из разных регионов.
В программе фестиваля — 13 спектаклей, представляющих широкий спектр театральных форм и жанров. Зрителям покажут как экспериментальные постановки, так и более традиционные работы, включая мюзиклы, литературные спектакли и фэнтези.
Помимо показов, участники и гости смогут посетить мастер-классы и творческие встречи. Важной частью фестиваля станет диалог между артистами и аудиторией: после каждого спектакля будут проходить обсуждения, где можно будет задать вопросы и разобрать особенности постановок.
Фестиваль откроется 24 апреля в 11:00, вход на мероприятия свободный. Завершится он 26 апреля подведением итогов и награждением лучших коллективов.
