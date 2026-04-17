Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фестиваль «НОВЫЕ: театр» соберет в Красноярске молодежные труппы со всей страны

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске готовятся к проведению открытого краевого фестиваля «НОВЫЕ: театр», который пройдет с 24 по 26 апреля на базе центра «Пилот». Событие станет площадкой для обмена опытом между молодежными и студенческими театрами из разных регионов.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске готовятся к проведению открытого краевого фестиваля «НОВЫЕ: театр», который пройдет с 24 по 26 апреля на базе центра «Пилот». Событие станет площадкой для обмена опытом между молодежными и студенческими театрами из разных регионов.

В программе фестиваля — 13 спектаклей, представляющих широкий спектр театральных форм и жанров. Зрителям покажут как экспериментальные постановки, так и более традиционные работы, включая мюзиклы, литературные спектакли и фэнтези.

Помимо показов, участники и гости смогут посетить мастер-классы и творческие встречи. Важной частью фестиваля станет диалог между артистами и аудиторией: после каждого спектакля будут проходить обсуждения, где можно будет задать вопросы и разобрать особенности постановок.

Фестиваль откроется 24 апреля в 11:00, вход на мероприятия свободный. Завершится он 26 апреля подведением итогов и награждением лучших коллективов.

16+