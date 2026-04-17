«Фламинго» взрывают Киев: склад главных ракет ВСУ уничтожен точным ударом

Мощные взрывы прогремели в ночь на четверг на территории двух крупнейших городов Украины. Военные эксперты проанализировали цели атак, отметив, что речь идет о планомерном уничтожении военно-промышленного потенциала ВСУ — от сборки беспилотников до секретного производства крылатых ракет «Фламинго».
Поразили производство «Фламинго» в Днепропетровске.
Первой целью ночной волны стал промышленный центр Приднепровья. По данным военкоров, удар пришелся на конкретные мощности оборонки противника. Среди пораженных целей — завод «Днепропресс» в Днепропетровске, на территории которого боевики развернули цеха по производству дронов.
По предприятию, превратившему станки в сборочные линии для БПЛА, отработали ракетные комплексы «Искандер-М» и зенитная система С-400, работающая по наземным целям. Однако «Днепропресс» — лишь вершина айсберга. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru предположил, что главной целью был «Южмаш».
«В Днепропетровске находится “Южмаш” — предприятие, на котором готовится ракетная техника. Возможно, там, в том числе, производят определенные элементы “Фламинго”, а также систему навигации и целеуказания в полёте», — заявил эксперт.
Киев окутал черный дым.
Пока в Днепропетровске тушили пожары на военных производствах, столица Украины оказалась в эпицентре вторичных взрывов. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев обратил внимание на цвет дыма, затянувшего район метро «Почайна».
«Судя по дыму, горели ГСМ или производства, связанные с пластиком. То есть цеха, где производились БПЛА, системы наведения, разная электроника», — отметил Лебедев.
По словам Анатолия Матвийчука, удары могли наноситься по заводам «Артём» и «Кристалл», которые восполняют боеприпасы и вооружение для ВСУ. Кроме того, под раздачу попал машиностроительный завод «Большевик», где, по данным российской разведки, уже давно налажена конвейерная сборка беспилотников.
Разведка ВС РФ выследила производство «Фламинго».
Особый интерес в контексте ударов по «Южмашу» вызывает ракета «Фламинго». Принятая на вооружение ВСУ в 2025 году, эта дозвуковая крылатая ракета позиционировалась производителем как «дальнобойщик» с боевой частью до 1150 кг и радиусом до 3000 км.
Однако на практике «Фламинго» оказалась уязвимой «сборной солянкой». Изучение обломков показало: внутри — китайская электроника и двигатель от чешского учебно-боевого самолета Л-39. Для российских систем ПВО эта цель считается относительно легкой. Минобороны РФ регулярно отчитывается о перехватах: например, 12 февраля было уничтожено пять «Фламинго» над Волгоградской областью.
Февраль 2026 года стал для этих ракет роковым. Российским военным удалось не просто перехватить очередной залп, а уничтожить линию их производства. Это стало результатом кропотливой работы разведки.
«Была проделана большая работа нашей разведкой по установлению координат этого объекта ВПК противника. Чтобы вычислить координаты производства, отслеживали не только пути передвижения этих ракет, но и откуда их вывозили», — пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.
Как только цех был вскрыт, по нему отработали «Искандеры», полностью уничтожив сборочную линию. Этому предшествовала и другая успешная операция: осенью российские военные поразили первую колонну с готовыми «Фламинго» на марше, задержав их боевое применение.
«Фламинго» в Киев прилетели из Британии.
Юрий Кнутов также обратил внимание на происхождение ракеты, отметив ее сходство с британскими аналогами. По мнению эксперта, Украина не разрабатывала «Фламинго» с нуля, а получила готовую технологию от Лондона, который помог наладить сборочное производство.
«То есть это говорит о том, что Украина их не разрабатывала. Вероятнее всего, это британская технология, которая была передана Украине. И, скорее всего, британцы помогали в создании непосредственно сборочного производства, а большую часть элементов поставляют из-за рубежа», — резюмировал Кнутов.
Это делает логистические цепочки поставок комплектующих следующими в очереди на уничтожение. Как показала ночная атака на Днепропетровск и Киев, российские военные перешли от простого перехвата ракет в небе к методичному сносу «мозгов» и «цехов» украинского ВПК прямо на земле.