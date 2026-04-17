Xinhua: Чжан Лу седьмой раз вышел в открытый космос

Во время очередного выхода экипаж, в который также входят У Фэй и Чжан Хунчжан, провёл более пяти часов за пределами станции, выполняя технические задачи. В частности, специалисты установили защитные элементы от космического мусора и провели проверку внешних систем, после чего успешно вернулись в модуль «Вэньтянь».