Xinhua: Чжан Лу седьмой раз вышел в открытый космос

Член экипажа китайской космической миссии Чжан Лу совершил седьмой выход в открытый космос, установив рекорд для КНР.

Источник: Аргументы и факты

Китайский космонавт Чжан Лу в ходе миссии «Шэньчжоу-21» совершил седьмой выход в открытый космос, установив национальный рекорд по этому показателю. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Во время очередного выхода экипаж, в который также входят У Фэй и Чжан Хунчжан, провёл более пяти часов за пределами станции, выполняя технические задачи. В частности, специалисты установили защитные элементы от космического мусора и провели проверку внешних систем, после чего успешно вернулись в модуль «Вэньтянь».

На орбите команда находится уже свыше пяти месяцев с момента запуска корабля в конце октября 2025 года с космодрома Цзюцюань. Первый выход в открытый космос в рамках этой миссии состоялся в декабре того же года.

Ранее в «Роскосмосе» проинформировали, что к Международной космической станции в ручном режиме пристыковали грузовой корабль «Прогресс МС-33». Эту операцию выполнил Сергей Кудь-Сверчков.