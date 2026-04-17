Подбить разведчика Швеции: раскрыт прием, напугавший НАТО в небе

Самолет разведки ВВС Швеции вылетел утром с базы Мальмен и пролетел вдоль границы с РФ. В каком случае его могут сбить — в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Самолет-разведчик ВВС Швеции пролетел вдоль российской границы. Бывший военный летчик, известный под псевдонимом Fighterbomber, объяснил aif.ru, в каком случае такой самолет могут сбить.

Напомним, шведский самолет-разведчик вылетел около 7:56 по московскому времени с базы Мальмен в Швеции, пролетел вдоль границы Финляндии и России и развернулся около Норвегии.

Примечательно, что подобный разведчик уже выполнял полеты у российской границы.

Военный летчик, комментируя этот инцидент, отметил, что Россия может поднять вооруженный дежурный истребитель в том случае, если действия самолета-разведчика другого государства подразумевают пересечение границы. Истребитель при этом поднимут не с целью сбить, а для того, чтобы взять самолет под контроль.

«Если любой военный самолет, не обязательно разведчик, будет пытаться пересечь государственную границу РФ, тогда к нему будут применены меры: сначала его попытаются принудительно посадить, а позже — могут применить оружие. Что будет в такой ситуации на самом деле — сложно сказать, но определенный ранее порядок действий такой, что сбивать военные самолеты можно только при пересечении государственной границы. Вдоль границы они могут сколько угодно летать. Мы тоже летаем у их границ, не заходя на территорию, естественно», — пояснил эксперт.

Fighterbomber добавил, что в некоторых случаях истребители могут не поднимать вовсе, но возьмут самолет-разведчик под радиолокационный контроль, например, с помощью ЗРК С-300.

Ранее над Черным морем заметили два самолета-разведчика НАТО.

