Над Санкт-Петербургом заметили «космическую медузу»

Ранее на Антарктиде сотрудники украинской станции «Академик Вернадский» засняли удивительное явление — серебряный венец вокруг Луны. Отмечается, что венец возникает, когда перед светилом появляется тонкий слой облаков или туман, состоящий из мелких капель воды или ледяных кристалликов. Он может состоять из множества колец, а также иметь разнообразную цветовую палитру.