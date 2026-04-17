Иран и Куба готовят США двойной удар: главная новость 17 апреля

Соединенные Штаты впервые за долгое время допустили силовой сценарий в отношении Острова Свободы.
В Пентагоне заявили, что планируют «ряд возможных действий» в отношении Кубы и готовы выполнить приказы президента Дональда Трампа. Ранее портал Zeteo сообщил, что Министерство обороны США получило директиву «активизировать подготовку к возможным военным операциям против Кубы».
Сам Трамп уже назвал Кубу «страной в упадке», намекнув, что может «заглянуть туда» после решения иранского вопроса.
Однако, по мнению военных экспертов, реальная цель Вашингтона может быть иной.
В беседе с aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов заявил, что операция против Кубы нужна США для спасения собственного лица на фоне провалов в Иране.
«Тут может быть два варианта. Первый. Эта операция нужна для того, чтобы отвлечь внимание от Ирана. Все пытаются обвинить Трампа, что он принял эмоциональное решение, не посоветовавшись с советниками в Пентагоне и втянул США в войну с Ираном… Чтобы отодвинуть этот конфликт на второй план, свой крах, США могут перенести военные действия к себе поближе на Кубу, где у них может быть преимущество. Это нужно для отвлечения внимания, для разрядки социально-политической обстановки внутри США в первую очередь», — пояснил генерал.
При этом он не исключил, что Трамп может воздержаться от удара, если переговоры с Ираном в Исламабаде дадут результат. Однако если вторжение все же состоится, Куба, по словам эксперта, даст жесткий ответ.
«Конечно, Куба даст ответ. Потому что Кубу в военном плане поддерживают Китай и ряд других стран. У кубинцев еще больше эмоционального настроя и гордости за свою родину… Они верят в Кубинскую революцию, идея Фиделя Кастро для них как луч в темном царстве. Там люди будут бороться до последнего», — резюмировал Попов.
Генерал-майор также допустил, что США могут нанести удар чужими руками, использовав кубинских эмигрантов.
«Есть вариант, что не американцы ввяжутся в войну против Кубы, а кубинцы, которые мигрировали еще после революции Фиделя Кастро, живут сейчас в южных штатах США и формируют боевые подразделения. США таким образом могут попытаться нанести удар по Кубе исподтишка. Подразделения фактически сформированы, США останется только десантировать их», — заявил Попов.
Окончательное решение, по его словам, будет зависеть от поведения Израиля и исхода американо-иранских переговоров.