Как будет ходить транспорт в дни репетиций Парада в Хабаровске?

В Хабаровске на время репетиций Парада Победы изменят движение автобусов и троллейбусов — рассказываем, куда уедет привычный маршрут.

В конце апреля центр Хабаровска начинает жить по особому сценарию: вместо обычной суеты — строевая выправка, вместо плотного потока машин — перекрытия и колонны. Город словно замедляется и выравнивает шаг, и вместе с ним меняется привычная логика движения транспорта.

Репетиции пеших парадных расчётов пройдут 24 и 27 апреля с 16:00 до 23:00 и 2 мая с 07:00 до 14:00. В это время автобусы и троллейбусы будут уходить с привычных маршрутов, огибая центр, где готовится главный майский день.

Куда «свернут» основные маршруты?

Больше всего изменения почувствуют те, кто ездит через центр каждый день. Троллейбусы № 1, 4 и 9, направляясь в сторону центра, будут уходить с улицы Карла Маркса раньше обычного — на Льва Толстого, затем через Ким Ю Чена и Шеронова возвращаться на Муравьёва-Амурского уже за пределами перекрытых участков.

В обратную сторону они пойдут по Волочаевской, затем через Амурский бульвар и снова выйдут на Карла Маркса. Это тот самый случай, когда знакомый маршрут остаётся прежним только на табличке — на деле он будет вести чуть дольше и чуть обходнее, чем обычно.

Автобусы № 14, 19, 34, 56 и 82 тоже изменят траекторию. В сторону центра они будут двигаться через Льва Толстого и Амурский бульвар, а затем возвращаться к привычной схеме уже ближе к центральным улицам. Обратно часть маршрутов пройдёт через Волочаевскую и тот же бульвар — по сути, транспорт аккуратно «обтекает» перекрытый центр.

Какие маршруты изменятся точечно?

Есть маршруты, где изменения не такие масштабные, но всё равно могут сбить с толку. Например, автобус № 21 в эти часы будет двигаться по замкнутому обходному кольцу: Льва Толстого, Ким Ю Чена, Гайдара — и снова выходить на Карла Маркса. Для пассажиров это может выглядеть как странный крюк, но на деле это единственный способ сохранить движение, не заходя в перекрытую зону.

Маршрут № 29К также изменит участок пути: с Амурского бульвара он будет направляться на Льва Толстого, а затем возвращаться к своей обычной схеме. Такие точечные корректировки обычно не бросаются в глаза заранее, но именно на них чаще всего «ловятся» те, кто привык ехать по памяти.

Как не потеряться в этих изменениях?

В дни репетиций лучше ориентироваться не только на привычные остановки, но и на то, что происходит вокруг. Движение транспорта будет регулироваться сотрудниками ДПС, и именно их указания станут главными — даже если они противоречат привычной логике маршрута.

Если поездка не срочная, центр в эти часы проще обойти стороной. А если ехать всё-таки нужно, лучше заложить дополнительное время: дорога может оказаться длиннее, чем обычно, и чуть менее предсказуемой. Зато это тот редкий случай, когда город замедляется не из-за пробок, а ради события, которое он помнит десятилетиями.

Где уточнить детали?

Актуальную информацию о движении маршрутов можно получить у диспетчера МБУ «ХМНИЦ» по телефону 45−00−56 (круглосуточно). Иногда один звонок экономит больше времени, чем попытка угадать маршрут на остановке.