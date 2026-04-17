Выбросы частного сектора назвали системной проблемой: в Красноярске предложили рабочее решение

В Красноярске насчитывается порядка 14,5 тысяч домовладений, из которых 88% используют уголь и дрова для отопления. Несмотря на меньшие объёмы выработки тепла, такие источники оказывают значительное влияние на качество воздуха из-за низкой высоты выбросов (5−10 метров) и высоких удельных показателей — примерно в 7 раз выше, чем у ТЭЦ. В результате загрязнение формируется непосредственно в приземном слое — там, где живут люди. Сводные расчёты загрязнения атмосферы за 2025 год, выполнение которых курировало Министерство экологии Красноярского края, показывают, что превышения предельно допустимых концентраций фиксируются на значительной части города: по бенз (а)пирену — на 24,6%, по оксиду углерода — на 7,1%. При этом бенз (а)пирен, несмотря на небольшую долю в валовых выбросах, формирует около 73% совокупного вредного воздействия и представляет наибольшую угрозу для здоровья.