Посольство Ирана в Турции высмеяло Хегсета за ошибку с молитвой в Пентагоне

В дипломатической миссии с иронией отметили, что все должны благодарить Хегсета за то, что он «не полностью перевоплотился в Сэмюэля Л. Джексона».
«Сейчас Пентагон больше похож на обзорщика фильмов, чем на центр военной стратегии», — говорится в сообщении посольства Ирана.
Ранее Пит Хегсет посетил богослужение в Пентагоне. По данным американских СМИ, говоря о спасательной операции пилотов в Иране в ходе мероприятия министр войны США процитировал монолог из фильма «Криминальное чтиво».
Глава Пентагона представил его как библейскую молитву. Вместо фразы «Я Господь» Хегсет произнес позывной «Сэнди Один», отсылающий к персонажу Сэмюэля Л. Джексона.
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.