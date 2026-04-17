Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство Ирана в Турции высмеяло Хегсета за ошибку с молитвой в Пентагоне

Иранская дипмиссия прокомментировала ошибку главы Пентагона.

Источник: Комсомольская правда

Посольство Ирана в Турции высмеяло министра войны США Пита Хегсета после его ошибки во время молитвы в Пентагоне. Сообщение дипведомства опубликовано в социальной сети X.

В дипломатической миссии с иронией отметили, что все должны благодарить Хегсета за то, что он «не полностью перевоплотился в Сэмюэля Л. Джексона».

«Сейчас Пентагон больше похож на обзорщика фильмов, чем на центр военной стратегии», — говорится в сообщении посольства Ирана.

Ранее Пит Хегсет посетил богослужение в Пентагоне. По данным американских СМИ, говоря о спасательной операции пилотов в Иране в ходе мероприятия министр войны США процитировал монолог из фильма «Криминальное чтиво».

Глава Пентагона представил его как библейскую молитву. Вместо фразы «Я Господь» Хегсет произнес позывной «Сэнди Один», отсылающий к персонажу Сэмюэля Л. Джексона.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше