Горы тел нашли в бункерах: генерал рассказал о провале ВСУ под Харьковом

Армия России после освобождения села Волчанские Хутора активно продвигается в сторону Харькова, подразделения ВСУ несут большие потери. Об этом aif.ru сообщил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Российские военные освободили село Волчанские Хутора в Харьковской области, сообщило 15 апреля Минобороны.
«ВСУ несут большие потери. Сейчас наши военные продвигаются в сторону Харькова. Харьков — это стратегический объект, он важен не только в плане обороны, но и экономически, и политически очень много значит для киевского режима. Его утрата станет невосполнимой потерей и серьезным ударом для Киева, от которого они не смогут оправиться», — сказал Липовой.
Генерал добавил, что Волчанские Хутора были довольно серьезным укрепрайоном, за который ВСУ держались до последнего, чтобы не допустить продвижения штурмовиков РФ. «Волчанские Хутора были сильно укрепленным районом со множеством блиндажей, бетонных долговременных огневых точек», — уточнил он.
Бетонные ДОТы представляют собой фортификационные сооружения для долговременной обороны и стрельбы из защищенного помещения, как правило, вкопанного или засыпанного землей.
Ранее уничтожение командного пункта ВСУ в Харьковской области сняли с воздуха, кадры появились в Сети.