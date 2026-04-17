Красноярское «САТП» заплатит водителю полмиллиона за полученные на работе тяжелые травмы

Инцидент произошел летом 2025 года в ремонтно-механическом боксе. После планерки, выдачи путевых листов и задний по мелкому ремонту водителю определили КамАЗ для работы, которому требовалась замена колес, но приоритет отдали другой машине. Монтировщик шин запустил в бокс оба автомобиля и взялся за первостепенный. Тогда водитель, не дожидаясь очереди, сам начал демонтаж колес с грузовика. Он закатил шину в клетку для накачки и в какой-то момент она взорвалась. Услышав сильный хлопок, коллеги забежали в бокс и увидели мужчину без сознания перед клеткой.