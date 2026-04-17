«Серьезный провал правительства»: Орбан признал ответственность своего кабмина в отношении АЭС «Пакш-2»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признался, что больше всего сожалеет о задержке проекта атомной электростанции «Пакш-2». Об этом он заявил в интервью порталу Patriota.
Если бы проект реализовывался быстрее, положение экономики Венгрии было бы лучше.
«Пакш-2 следовало построить гораздо быстрее, тогда венгерская экономика сегодня была бы в гораздо более выгодном положении, потому что было бы больше энергии, и она была бы дешевле. Тот факт, что это продолжается так долго, и мы не смогли это закончить, я считаю серьёзным провалом правительства», — сказал Орбан.
При этом венгерский премьер не стал снимать с себя ответственности за нынешнее состояние строительства станции. Политик подчеркнул, что затягивание строительства «Пакш-2» — это серьезный провал его правительства.
Напомним, в феврале текущего года в Венгрии официально началось строительство новой атомной электростанции «Пакш-2» с участием России. На объекте прошла церемония заливки «первого бетона». На торжественном мероприятии присутствовали Алексей Лихачев, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и бывший венгерский министр Янош Шюли. Они дали старт работам, нажав символическую кнопку.
На днях лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр сообщил, что его команда намерена внимательно изучить все соглашения по атомной станции. Он не исключил возможности внесения изменений или даже расторжения отдельных контрактов, если они покажутся невыгодными.
Вместе с тем генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев после победы Мадьяра на парламентских выборах в Венгрии отметил, что госкорпорация видит искренний интерес новых властей к продолжению строительства АЭС «Пакш-2». По его словам, несмотря на недавние заявления, проект остаётся востребованным.
В конце прошлого года в строительстве станции произошел небольшой прорыв. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об изменении американской позиции. США полностью снимут санкции со строительства АЭС «Пакш-2» по проекту «Росатома», тогда как ранее Вашингтон лишь временно смягчал эти ограничения. Это решение было объявлено после встречи Орбана с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.