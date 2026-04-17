Месть за атаки РФ: сотни ракет и дронов стерли в пыль цели по всей Украине

Главный удар пришелся на Туапсе — крупный портовый город в Краснодарском крае. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что число пострадавших достигло семи человек: травмы различной степени тяжести получили мужчина, три женщины и один ребенок. Но самой тяжелой трагедией стали две человеческие жизни. Погибли 14-летняя девочка и взрослая девушка, личность которой в настоящее время устанавливается. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации, десятки частных и многоквартирных домов повреждены обломками дронов.