В ночь на 16 апреля Вооруженные силы Украины запустили в сторону российских регионов свыше 200 беспилотников, большая часть была сбита системами ПВО. Но, к сожалению, не обошлось без пострадавших.
Главный удар пришелся на Туапсе — крупный портовый город в Краснодарском крае. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что число пострадавших достигло семи человек: травмы различной степени тяжести получили мужчина, три женщины и один ребенок. Но самой тяжелой трагедией стали две человеческие жизни. Погибли 14-летняя девочка и взрослая девушка, личность которой в настоящее время устанавливается. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации, десятки частных и многоквартирных домов повреждены обломками дронов.
Возмездие не заставило ждать.
В ответ на террористическую атаку по гражданским объектам российские военные нанесли массированный комбинированный удар возмездия, задействовав более 700 ракет и беспилотников. Как сообщили в Минобороны РФ, в течение суток было задействовано высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники.
Всего, по данным канала «Военное дело», было использовано 703 воздушные цели, среди которых: 19 баллистических ракет «Искандер-М»/С-400, 20 крылатых ракет Х-101, 5 крылатых ракет «Искандер-К», а также 659 ударных БПЛА различных типов. Атака проводилась в две волны: сначала — крылатые ракеты и беспилотники, затем — баллистика.
Целями стали объекты оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве крылатых ракет и БПЛА, а также критическая топливно-энергетическая инфраструктура. По данным военного ведомства, все назначенные цели были поражены.
Очевидцы и украинские паблики сообщали о мощных взрывах в Киеве, Днепропетровске и Харькове. Особый интерес вызвали удары по Одессе — именно оттуда, по мнению экспертов, и вылетали дроны, атаковавшие Туапсе и Новороссийск.
Одесский след: маршрут дронов.
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в комментарии aif.ru заявил, что украинские беспилотники, вероятнее всего, были запущены с территории Одессы через Черное море.
«Нужно смотреть траекторию. Как правило, они летят через Черное море из Одессы, оттуда не так далеко. Оттуда же запускают безэкипажные катера», — пояснил парламентарий.
По его словам, выбор цели — Туапсе — не случаен. Киев пытается нанести ущерб российской портовой и нефтеперерабатывающей инфраструктуре, а также запугать мирное население. Однако эти планы систематически срываются работой российской ПВО и ответными ударами по пусковым площадкам.
«Делаем все, чтобы эти дроны не взлетали».
Отвечая на вопрос о том, каким будет ответ за атаку на Туапсе, Андрей Колесник заявил, что российские военные не оставят это преступление без последствий.
«Наши военные отвечать будут постоянно. Ведут удары тяжелыми артиллерийскими системами, идет работа по территории противника», — сказал депутат.
Он особо подчеркнул, что ответные удары нацелены не только на возмездие, но и на предотвращение будущих атак.
«Делаем все, чтобы эти дроны не взлетали», — резюмировал Колесник, имея в виду уничтожение мест скопления БПЛА, складов с боеприпасами и пусковых установок.