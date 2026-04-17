Дрозденко: силы ПВО сбили три БПЛА над Ленинградской областью

Российские военные ликвидировали три беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины в Ленинградской области, проинформировал Александр Дрозденко.
«Над Ленинградской областью сбиты три БПЛА», — написал он в Telegram.
Губернатор отметил, что в Ленинградской области была объявлена опасность БПЛА.
Напомним, накануне беспилотники атаковали Сочи, Новороссийск и Туапсе. В Сочи были повреждены дома. В Туапсе в результате атаки БПЛА погибли два человека, в том числе ребёнок.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.
Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.