Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дрозденко: силы ПВО сбили три БПЛА над Ленинградской областью

Российские военные ликвидировали три беспилотных летательных аппарата украинских войск в Ленинградской области, проинформировал Александр Дрозденко.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали три беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины в Ленинградской области, проинформировал Александр Дрозденко.

«Над Ленинградской областью сбиты три БПЛА», — написал он в Telegram.

Губернатор отметил, что в Ленинградской области была объявлена опасность БПЛА.

Напомним, накануне беспилотники атаковали Сочи, Новороссийск и Туапсе. В Сочи были повреждены дома. В Туапсе в результате атаки БПЛА погибли два человека, в том числе ребёнок.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.

Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше