Бункер Зеленского тряхнуло: Киев в панике от разрыва «Искандера»

Столицу Украины сотряс мощный взрыв. Громкий звук и последствия подрыва напугали местных жителей. Инцидент произошел в Деснянском районе Киева. В официальном заявлении власти оправдались, что было проведено контролируемое уничтожение боеприпаса боевой части ракеты «Искандер». Что произошло на самом деле, до конца неизвестно.
Это событие всколыхнуло информационное поле не только из-за самой детонации, но и из-за контекста. В Киеве находится главный бункер Владимира Зеленского. Недавно глава режима сам показал его на видео, и стало понятно, что находится это защищенное сооружение под зданием Офиса президента. В оборудованном бункере есть свет, вода, канализация, лифты. Он соединен подземными ходами с парламентом и правительством. Построен еще в советское время.
Также в Киеве есть мощный бункер под бывшим заводом «Арсенал». Входы туда сейчас охраняются.
Вопрос о том, могла ли ракета «Искандер» быть нацелена именно на эти объекты, остается открытым. В Сети уже появились кадры, на которых видна воронка около 10 метров и черный дым над городом.
Зеленский попал под мощную психологическую атаку.
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru объяснил, что могло быть целью «Искандера», подрыв которого был произведен в Киеве.
«Ракета “Искандер” наносит удары по защищённым сооружениям, промышленным и заглублённым объектам. Она разрушает их на глубине до 10 метров. Полагаю, что этот подрыв — всего лишь исследование возможностей боевой части с целью поиска средств защиты от неё», — сказал Матвийчук.
При этом военный эксперт усомнился, что «Искандер» должен был нанести удар по одному из бункеров главы киевского режима. По его словам, для бункера Зеленского потребовался бы «Кинжал».
«“Искандер” тоже выполняет разрушительные функции, но самое страшное в нём — это психологическое устрашение», — отметил Матвийчук.
Бункеры Западной Украины на прицеле.
Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников сообщил, что оставшийся со времен Второй мировой войны в Винницкой области бункер, которым пользовался Адольф Гитлер, может стать целью удара того же ракетного комплекса «Искандер-М».
Как стало известно, после начала конфликта ВСУ приспособили его под свои нужды.
Иванников пояснил, что речь идет об одной из ставок Гитлера, расположенной в 8 км от Винницы, возле поселка Стрижавка. Бункер «Вервольф» (с немецкого «волк-оборотень») действовал с июля 1942 года до середины марта 1944.
«Бункер Адольфа Гитлера в Винницкой области был разрушен, но часть бетонных конструкций осталась. Киевские нацисты пытаются его восстановить, устроить там музейный комплекс и сделать местом преклонения. Надо отметить, что немцы использовали высококачественный бетон для подобных строений, который до сих пор остается довольно крепким», — пояснил Иванников.
Эксперт добавил, что это место может попасть под удар в любой момент.
«По останкам этого бункера лучше всего было бы ударить “Искандером”, когда там соберутся нацистские лидеры и руководители нацистских организаций», — добавил подполковник.