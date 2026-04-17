В Хабаровске появится первый на Дальнем Востоке рельсовый аттракцион

Аттракцион будет в 2 раза выше, чем в других городах.

Источник: Хабаровский край сегодня

Уже в мае жители и гости Хабаровска смогут опробовать новый аттракцион на рельсах — уникальный для всего дальневосточного региона. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», подобные развлечения давно работают в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, но до Хабаровска добрались впервые.

Конструкция из прочной стали представляет собой замкнутый рельсовый маршрут с резкими перепадами высоты. Во время движения состав не просто мчится по волнообразному пути. Кабинки дополнительно вращаются вокруг своей оси, усиливая ощущения.

Главное отличие от российских аналогов — высота. Если в других парках такие аттракционы поднимаются на три метра, то хабаровский посетитель взлетит на 7,5 метров над землей.

Аттракцион будет одновременно вмещать 20 человек.

— Благодаря надежным дугам безопасности и низкому порогу роста (от 105 см) он подходит для посетителей разного возраста — от отважных детей до пожилых людей, желающих испытать яркие, но безопасные эмоции, — рассказал помощник директора парка «СКА-Ленд» Андрей Палюх.

Итальянское оборудование фирмы «Preston & Barbieri» уже находится в пути. Запуск аттракциона намечен на май.