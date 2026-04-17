В Хабаровском крае запускают новую систему подготовки строителей

В Хабаровском крае продолжается развитие федерального проекта «Профессионалитет», направленного на подготовку специалистов среднего звена под реальные запросы экономики, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В рамках программы в регионе запускают новый — седьмой — кластер, ориентированный на строительную отрасль, в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», инициированного Владимиром Путиным.
Система «Профессионалитет» реализуется как модель ускоренной практико-ориентированной подготовки кадров. В Хабаровском крае проект действует с 2022 года и уже охватывает несколько ключевых направлений экономики.
Сейчас в регионе работают кластеры в сферах машиностроения (авиастроение и судостроение), железнодорожного и водного транспорта, педагогики, а также туризма и сферы услуг. Новый кластер будет сосредоточен на подготовке специалистов для строительной отрасли, где сохраняется высокий спрос на квалифицированные кадры.
Отдельный акцент в системе делается на участии работодателей: они включаются в подготовку программ и практическое обучение студентов, что позволяет максимально приблизить образование к реальным условиям работы на предприятиях.
В министерстве образования и науки Хабаровского края отмечают, что задача проекта — сократить разрыв между обучением и производством и обеспечить предприятия специалистами, готовыми к работе сразу после выпуска.
Также в регионе продолжается работа по расширению сети кластеров: готовятся заявки на новые направления подготовки к 2027 году.