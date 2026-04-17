Двое пострадавших и сотни нарушений в Хабаровском крае за минувшие сутки.

Госавтоинспекция Хабаровского края представила статистические данные о состоянии дорожной безопасности за 16 апреля 2026 года. В регионе произошло два серьезных ДТП, в которых пострадали двое граждан, добавила Госавтоинспекция по Хабаровскому краю. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Согласно официальной сводке, за прошедшие сутки инспекторы выявили 420 нарушений ПДД. Серьезную обеспокоенность вызывает количество нетрезвых автомобилистов: задержано 16 человек, управлявших транспортом в состоянии опьянения, из которых 8 случаев зафиксировано в краевом центре. Действия нарушителей квалифицированы по статьям КоАП РФ и ст. 264.1 УК РФ.
Также зафиксировано пренебрежение правилами безопасности на пешеходных переходах. Штрафы получили 15 водителей и 7 пешеходов.
«В Хабаровске выявлено 9 водителей, не пропустивших людей на “зебре”, и 2 пешехода-нарушителя», — уточнили в ведомстве.
Сотрудники полиции призывают участников движения к строгому соблюдению установленных норм и дисциплине на дорогах.
