Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое пострадавших и сотни нарушений в Хабаровском крае за минувшие сутки

Источник: Комсомольская правда

Госавтоинспекция Хабаровского края представила статистические данные о состоянии дорожной безопасности за 16 апреля 2026 года. В регионе произошло два серьезных ДТП, в которых пострадали двое граждан, добавила Госавтоинспекция по Хабаровскому краю. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Согласно официальной сводке, за прошедшие сутки инспекторы выявили 420 нарушений ПДД. Серьезную обеспокоенность вызывает количество нетрезвых автомобилистов: задержано 16 человек, управлявших транспортом в состоянии опьянения, из которых 8 случаев зафиксировано в краевом центре. Действия нарушителей квалифицированы по статьям КоАП РФ и ст. 264.1 УК РФ.

Также зафиксировано пренебрежение правилами безопасности на пешеходных переходах. Штрафы получили 15 водителей и 7 пешеходов.

«В Хабаровске выявлено 9 водителей, не пропустивших людей на “зебре”, и 2 пешехода-нарушителя», — уточнили в ведомстве.

Сотрудники полиции призывают участников движения к строгому соблюдению установленных норм и дисциплине на дорогах.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru