Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик Позднякова предупредила москвичей о похолодании до −2

Синоптик Татьяна Позднякова рассказала, когда в Москве ожидается снег.

Источник: Аргументы и факты

Со следующей недели в Москве ожидается резкое похолодание, температура воздуха в ночное время может опуститься до −2 градусов, сообщила aif.ru главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«В пятницу, 17 апреля, в Москве ожидается примерно такая же температура как накануне — +13…+15 градусов. А с воскресенья дневная температура в городе может понизиться до +7…+9 градусов и дальше продолжит понижаться. Начиная с понедельника, 20 апреля, ночная температура в Москве будет в пределах 0…+5 градусов, а днем — около +6…+11 градусов», — отметила специалист.

По словам Поздняковой, со вторника, 21 апреля, температура воздуха ночью в Москве может понизиться до отрицательных значений.

«С 21-го числа ночью температура может понизиться до −2 градусов, по региону — −2…+3 градуса, а дневная останется в пределах +6…+11 градусов. Температура воздуха будет ниже климатической почти на 4 градуса», — добавила эксперт.

Ранее синоптик Позднякова сообщила, что в Москве началась неделя дождей.