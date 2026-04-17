Синоптик Позднякова предупредила москвичей о похолодании до −2

Со следующей недели в Москве ожидается резкое похолодание, температура воздуха в ночное время может опуститься до −2 градусов, сообщила aif.ru главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«В пятницу, 17 апреля, в Москве ожидается примерно такая же температура как накануне — +13…+15 градусов. А с воскресенья дневная температура в городе может понизиться до +7…+9 градусов и дальше продолжит понижаться. Начиная с понедельника, 20 апреля, ночная температура в Москве будет в пределах 0…+5 градусов, а днем — около +6…+11 градусов», — отметила специалист.
По словам Поздняковой, со вторника, 21 апреля, температура воздуха ночью в Москве может понизиться до отрицательных значений.
«С 21-го числа ночью температура может понизиться до −2 градусов, по региону — −2…+3 градуса, а дневная останется в пределах +6…+11 градусов. Температура воздуха будет ниже климатической почти на 4 градуса», — добавила эксперт.
Ранее синоптик Позднякова сообщила, что в Москве началась неделя дождей.