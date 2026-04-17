Онищенко: необходимости вводить вакцинацию от оспы обезьян пока нет

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Необходимости вводить массовую вакцинацию от оспы обезьян в России нет, поскольку случаи пока единичные, но готовиться к этому уже пора. Об этом сообщил ТАСС эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.
«Вакцинацию от оспы [вводить] нет необходимости. В этом году третий раз мы к этому вопросу возвращаемся, всего четыре или пять заболевших. Их наверняка больше, кто-то, может, легко переболел. Это еще пока единичные случаи, но уже готовиться к этому надо», — сказал Онищенко.
Он напомнил, что людей активно прививали в Европе в 2022 году из-за вспышки, причем вакциной против натуральной оспы — в таком случае вырабатывается перекрестный иммунитет.