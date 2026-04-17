ЗРК «Бук-М1» отразил атаку HIMARS по районам в тылу

ЗРК «Бук-М1» отразил атаку ударных БПЛА и сбил снаряды РСЗО ВСУ HIMARS при попытке противника нанести удары по тыловым районам и гражданской инфраструктуре.

Источник: Аргументы и факты

Расчёты зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», входящие в состав группировки войск «Восток», отразили попытку атаки со стороны ВСУ, направленную на тыловые районы и объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

По данным Минобороны, средства радиолокационного обнаружения своевременно зафиксировали воздушные цели, которые были идентифицированы как ударные беспилотники и реактивные снаряды системы HIMARS. После сопровождения целей расчёты комплекса уничтожили их на безопасном расстоянии, не допустив нанесения ударов.

В ведомстве подчеркнули, что подразделения противовоздушной обороны продолжают оперативно реагировать на подобные угрозы, предотвращая атаки как на военные объекты, так и на гражданскую инфраструктуру.

Ранее ВС РФ нанесли массированный удар по энергетическим и транспортным объектам Украины, которые использовались в интересах ВСУ.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше