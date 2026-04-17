В Хабаровском крае ветераны СВО готовятся к чемпионату «Абилимпикс»

Региональный этап соревнований по профмастерству пройдет по десяткам компетенций.

В Хабаровском крае стартовала подготовка к региональному этапу чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», — сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Участники отрабатывают навыки под руководством экспертов, готовясь к соревнованиям в разных компетенциях.

Чемпионат проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщили в министерстве образования и науки края, в числе участников — шесть ветеранов специальной военной операции. Они выступят в категории «специалисты» и попробуют силы в компетенциях «Столярное дело», «Исполнительское мастерство (вокал)», «Фотограф» и «Оператор БПЛА».

Особое внимание в подготовке уделяется практическим навыкам. Так, участники, выбравшие направление «Оператор БПЛА», сначала работают на симуляторах, затем переходят к управлению реальной техникой. В программу входят взлёт и посадка, удержание высоты, обход препятствий и выполнение съёмки для конкурсных заданий.

Один из участников, Игорь Моисеенко, рассказал, что интерес к технике сопровождал его с детства и стал основой выбора компетенции. По его словам, участие в чемпионате стало логичным продолжением личного опыта и обучения.

Региональный этап «Абилимпикс» стартует 21 апреля и охватит более 40 компетенций. В соревнованиях примут участие свыше 450 конкурсантов и около 300 экспертов. Также предусмотрены отдельные форматы для школьников, студентов, дошкольников и участников с тяжёлыми нарушениями развития.

Победители представят Хабаровский край на отборочном этапе национального чемпионата «Абилимпикс» 2026 года в Москве.

В 2025 году сборная края завоевала три медали в финале национального чемпионата, а региональный центр движения вошёл в топ-10 рейтинга эффективности среди субъектов России.

