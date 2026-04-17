Рост инфляции в Казахстане в 2027 году прогнозируют эксперты

Астана, 17 апреля — Sputnik
Нацбанк Казахстана опубликовал результаты макроэкономического опроса среди экспертного сообщества. Опрос касался цен на нефть и экономики в целом.
Ожидания по нефти:
На 2026 год эксперты прогнозируют цену нефти марки Brent в $80 за баррель.
В 2027 и 2028 годах цены могут снизиться до $70 за баррель.
Прогнозы по росту экономики:
В среднесрочной перспективе рост ВВП будет постепенно приближаться к потенциальному уровню.
В 2026 году ожидается рост на уровне 5%.
В 2027 году — 4,6%.
В 2028 году — 4,3%.
Инфляционные ожидания:
На 2027 год ожидания повышены с 8% до 8,6%.
Оценки на 2026 год сохранены на уровне 10%.
На 2028 год — на уровне 7%.
Прогнозы по базовой ставке:
На 2027 год медианный прогноз повышен с 12% до 13,3%.
На конец 2026 года ожидания сохранены на уровне 15,9%.
На 2028 год прогноз незначительно повышен с 11% до 11,3%.
Участники опроса:
В опросе приняли участие 14 организаций, включая профессиональных участников рынка, исследовательские институты, международные организации и рейтинговые агентства.
Заключение Нацбанка:
Макроэкономический опрос не содержит прогнозов Нацбанка.
Он представляет собой обзор независимого мнения, оценок и ожиданий профессиональных участников рынка по развитию ситуации на казахстанском и мировом рынках.