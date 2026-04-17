Рост инфляции в Казахстане в 2027 году прогнозируют эксперты

Национальный банк опубликовал результаты опроса экономистов.

Источник: Sputnik.kz

Астана, 17 апреля — Sputnik

Нацбанк Казахстана опубликовал результаты макроэкономического опроса среди экспертного сообщества. Опрос касался цен на нефть и экономики в целом.

Ожидания по нефти:

  • На 2026 год эксперты прогнозируют цену нефти марки Brent в $80 за баррель.

  • В 2027 и 2028 годах цены могут снизиться до $70 за баррель.

Прогнозы по росту экономики:

  • В среднесрочной перспективе рост ВВП будет постепенно приближаться к потенциальному уровню.

  • В 2026 году ожидается рост на уровне 5%.

  • В 2027 году — 4,6%.

  • В 2028 году — 4,3%.

Инфляционные ожидания:

  • На 2027 год ожидания повышены с 8% до 8,6%.

  • Оценки на 2026 год сохранены на уровне 10%.

  • На 2028 год — на уровне 7%.

Прогнозы по базовой ставке:

  • На 2027 год медианный прогноз повышен с 12% до 13,3%.

  • На конец 2026 года ожидания сохранены на уровне 15,9%.

  • На 2028 год прогноз незначительно повышен с 11% до 11,3%.

Участники опроса:

  • В опросе приняли участие 14 организаций, включая профессиональных участников рынка, исследовательские институты, международные организации и рейтинговые агентства.

Заключение Нацбанка:

  • Макроэкономический опрос не содержит прогнозов Нацбанка.

  • Он представляет собой обзор независимого мнения, оценок и ожиданий профессиональных участников рынка по развитию ситуации на казахстанском и мировом рынках.