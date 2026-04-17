В Красноярске стартовала акция «Вахта Памяти»

В Красноярске на площади музея «Мемориал Победы» у Вечного огня состоялось открытие Всероссийской акции «Вахта Памяти». В церемонии приняли участие 180 представителей поисковых отрядов и добровольцев. Одним из ключевых событий церемонии стала встреча с Героем в формате открытого диалога. Почетным гостем стал ветеран контртеррористической операции на Кавказе и специальной военной операции, участник программы «Сибирский характер» Евгений Падерин. Также для участников организовали экскурсию по Национальному центру «Россия», а лучшим представителям поискового движения вручили благодарственные письма и знаки отличия. Эта акция традиционно дает старт полевому сезону поисковиков. Уже 21 апреля отряды Красноярского края отправятся в первые экспедиции в Волгоградскую, Калужскую, Ленинградскую, Московскую, Новгородскую и Тверскую области, а также в Республику Карелия. Всего в экспедициях примут участие 260 человек. «Вахта Памяти» — серьезная поисковая работа. Это физически и эмоционально тяжело: жить в полевых условиях, перебирать пальцами тонны грунта, проводить недели в сырости, чтобы найти самое главное: героев той страшной войны, чей подвиг не должен исчезнуть бесследно. В Год единства народов России особенно важно, что мы возвращаем имена тем, кто защищал нашу Родину, — сказала руководитель главного управления культуры Красноярска Любовь Сахарова.​ Отметим, что по итогам прошлого года более 200 жителей края приняли участие в поисковых экспедициях. Были подняты останки 268 воинов, найдены восемь солдатских медальонов и установлены имена погибших.