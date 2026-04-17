Снайперши на велосипедах замечены в ВСУ: главная новость СВО 17 апреля

Российский FPV-дрон заметил в зоне спецоперации женщину-боевика ВСУ на велосипеде. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru объяснил, какие задачи ВСУ выполняют на велосипедах и что украинских боевичек ждет в плену.
Напомним, ряд околовоенных Telegram-каналов ранее опубликовал видео, записанное FPV-дроном, на котором замечена боевичка ВСУ на велосипеде. На кадрах она стояла возле транспортного средства в лесистой местности.
Заметив дрон, она бросила велосипед и попыталась скрыться, но не успела. Военкоры предполагают, что это могла быть штурмовичка или снайперша ВСУ.
Иванников, комментируя этот инцидент, отметил, что боевики ВСУ часто используют велосипеды в зоне боевых действий, поскольку так они пытаются незаметно подкрасться к российским позициям.
«Велосипед в зоне СВО защищает от случайного наезда на мину “Лепесток”, сокращает пятно контакта стопы с поверхностью, что позволяет боевикам скрытно подбираться к позициям ВС РФ и наносить удар. Велосипед является бесшумным средством передвижения, он не издает никаких звуков, которые могут привлечь внимание, в отличие от мотоциклов или, например, любой другой военной техники», — пояснил Иванников.
Подполковник добавил, что этими преимуществами велосипеда охотно пользуются снайперши ВСУ, но даже так их находят и ликвидируют российские дроны.
«Снайперши ВСУ с помощью велосипеда выбирают удобную позицию, чтобы вести оттуда прицельный огонь по российским военнослужащим», — отметил военный эксперт.
Иванников подчеркнул, что в плен снайперы попадают редко, чаще всего их ликвидируют в зоне боевых действий. Однако даже при попадании в плен, что для них является везением, снайперш ВСУ ждет суровое наказание.
«Снайперов стараются не брать в плен из-за их особой опасности. У снайперов ВСУ руки по локоть в крови. Чаще всего речь идет о нескольких эпизодах убийства российских военнослужащих. Однако если снайпер все же попадает в плен, то к нему относятся в рамках закона, на него будут распространяться нормы Женевской конвенции. В отличие от своих убитых жертв снайперши будут отдыхать на белых простынях в следственном изоляторе, их обеспечат всем необходимым. Многие, попадая в плен, переосмысливают свою деятельность», — пояснил эксперт.
Ранее стало известно об особом отряде наемниц у Сум. По словам украинского военнопленного Николая Журбы, ежемесячный оклад таких специалистов достигает 5 тысяч долларов.