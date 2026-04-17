Пермяков предупредили о возможных сбоях в работе валидаторов в транспорте

Оплатить проезд можно будет через приложение «Пермский транспорт».

Сбои в работе валидаторов возможны в общественном транспорте 17 апреля, предупредил Департамент транспорта Перми.

Вечером 16 апреля в системе оплаты проезда начали проводить технические работы. Из-за них в течение суток могут возникнуть проблемы при попытке оплатить проезд картой.

«В этом случае оплатить проезд Вы можете через приложение “Пермский транспорт”. Приносим извинения за временные неудобства», — уточнили в ведомстве.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что стоимость проезда в общественном транспорте Перми увеличилась до 43 рублей.