«Можете и не проснуться»: на Западе отреагировали на слова Медведева о целях в ЕС

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев послал Западу серьезное предупреждение. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору на YouTube-канале.
Медведев ранее отметил, что объекты производства беспилотников в Европе могут рассматриваться как законные цели для ударов ВС России.
«Это довольно серьезное предупреждение от Медведева, которое актуально в сфере недавних визитов Зеленского в Европу. Так и хочется сказать: можете и не проснуться, если не послушаетесь», — сказал журналист.
Христофору добавил, что речь идет не просто о производственных объектах, а о потенциальной угрозе для инфраструктуры ЕС. По его мнению, если ряд стран Европы продолжит поставки дронов, это приведет к серьезным последствиям.
Ранее Миниобороны России обнародовало адреса заводов в Европе, где выпускают беспилотники для Киева. В список попали семь европейских городов. По данным ведомства, ряд стран ЕС приняли решение о наращивании поставок Украине дронов для ударов по России.