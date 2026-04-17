Ключевые объекты посетил Дмитрий Демешин в Верхнебуреинском районе

Ключевые объекты экономики и социальной инфраструктуры проинспектировал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в Верхнебуреинском районе во время своей рабочей поездки в муниципалитет. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», одним из них стала взлетно-посадочная площадка в Чегдомыне, реконструкция которой приостановилась из-за невыполненных подрядчиком работ.
Напомним, предполагалось, что полосу удлинят до 1600 метров и покроют бетоном, что позволило бы принимать воздушные суда ближнемагистральной категории, причем круглогодично. Так как запланированное не было исполнено, контракт с подрядчиком расторгли. В феврале 2026 года администрация муниципалитета заключила новые контракты с ООО «ГрандГеоПроект». Компании предстоит разработать проектно-сметную документацию, получить положительное заключение госэкспертизы на второй этап работ.
— В июне проведем экспертизу и выйдем на завершение работ. Увеличенная полоса сможет принимать воздушные суда ближнемагистральной категории: Ан-24, Ил-114. Полное бетонирование взлетно-посадочной полосы планируется завершить в 2026—2027 годах, — сказал губернатор Дмитрий Демешин.
Так как сейчас из-за размокания грунтовой взлетно-посадочной полосы воздушное сообщение приостановлено, в краевом правительстве рассматривают возможность выполнения вертолетных рейсов на Ми-8 по договору код-шеринга.
Также посетил губернатор детский сад № 7 «Родничок», в котором сейчас ведется капитальный ремонт по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Рабочие уже практически завершили демонтаж на этажах. Сюда завезли пиломатериалы для ремонта кровли, частично поставили оборудование для пищеблока, приобрели цифровое оборудование для занятий. Всего на выполнение работ было выделено более 129 млн рублей.
— Это отличный результат активного участия Верхнебуреинского района в программах по модернизации образования, — подчеркнул глава региона. — Поручил министерству образования и науки края держать сроки завершения ремонтных работ под жестким контролем. До 1 августа этого года объект должен быть полностью готов принять маленьких посетителей.
Помимо прочего состоялся выезд к котельной в Новом Ургале — его посетили представители краевого министерства ЖКХ. Напомним, из-за возникающих на объекте аварийных ситуаций местные жители нынешней зимой оставались некоторое время без воды и отопления.
— По сообщению главы Верхнебуреинского района Антона Харина, причиной аварии на 10% стал выход из строя технологического оборудования и на 90% — человеческий фактор: обычное разгильдяйство и халатность. Поэтому на объекте установили дополнительные камеры видеонаблюдения. Теперь начальник смены имеет возможность в режиме онлайн отслеживать работу сотрудников, оборудования и своевременно реагировать на любые нештатные ситуации. Это позволит предотвратить подобные аварии в будущем, — отметил Дмитрий Демешин.
За муниципальный счет для котельной закупят два накопительных бака, поменяют систему удаления шлака и золы, произведут режимную наладку, чтобы новый отопительный сезон прошел без сбоев.