Продавец-гастролёр в Красноярске лишился немаркированной одежды на 4 млн

Продавец-гастролёр в Красноярске попался на торговле немаркированной одеждой — ущерб на 4 млн рублей. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.
Летом прошлого года в Роспотребнадзор обратилась жительница Красноярска с жалобой на магазин на улице Партизана Железняка, где устроили распродажу верхней одежды.
По описанию — типичная схема продавцов-гастролёров: вход украшен воздушными шарами, пенсионеров заманивали с улицы, уговаривали купить товар по произвольной цене. Вывески и информации о продавце не было, товар — сомнительного качества, без ценников и маркировки. Расчёт только наличными, без кассового чека.
Специалисты выехали на проверку и выяснили, что продавец даже не был зарегистрирован в системе «Честный знак». В продаже находились куртки, плащи, шубы и дублёнки. Часть товаров была без маркировки, на других — поддельные коды или двойная маркировка.
Изъято около 60 единиц продукции на сумму более 4 миллионов рублей. В отношении ООО «Диджитал» возбудили административное дело. Суд назначил штраф в 50 тысяч рублей. Вся изъятая продукция подлежит уничтожению.
