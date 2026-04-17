Спасатели возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых под Красноярском

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ «Спасатель») в пятницу, 17 апреля, по заявке следователей приступят к поискам пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых. Об этом сообщил отряд.
— С 17 по 19 апреля краевые спасатели по заявке следственных органов примут участие в повторных мероприятиях по поиску пропавшей семьи в поселке Кутурчин Партизанского района, — сказано в канале отряда в MAX.
Уточняется, что в поисках будут задействованы пять человек и четыре единицы техники Красноярского поисково-спасательного отряда.
В Кутурчинском Белогорье в Красноярском крае, где пропала семья Усольцевых, имеется множество скрытых троп и маршрутов, из-за чего в этой местности легко потеряться. Об этом ранее сообщил гид Алексей Исиченко. Он отметил, что район отличается удаленностью от населенных пунктов и сложным рельефом.
До этого сын пропавшей вместе с семьей в красноярской тайге Ирины Усольцевой Даниил Баталов заявил, что примет участие в поисках матери, как только они возобновятся.
По словам адвоката Первой Красноярской краевой коллегии адвокатов Дмитрия Кравченко, Усольцевых могут признать погибшими по решению суда через полгода после пропажи.