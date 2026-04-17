Хабаровчанин пойдёт под суд на Камчатке за гибель матроса на судне

На Камчатке будут рассматривать уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Хабаровска, работавшего поваром на рыболовном судне, — сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
По данным следствия, всё произошло в новогоднюю ночь в акватории Олюторского залива Берингова моря. На борту судна между членами экипажа вспыхнул конфликт, который быстро перешёл в драку.
В какой-то момент мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанёс удар ножом матросу. От полученного ранения тот скончался на месте.
Когда судно пришло в порт Петропавловска-Камчатского, обвиняемого уже задержали и позже заключили под стражу.
История, начавшаяся в открытом море, теперь дошла до суда. Теперь дело направлено в Олюторский районный суд Камчатского края — там и поставят юридическую точку в этой истории.