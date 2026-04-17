Хабаровчанин пойдёт под суд на Камчатке за гибель матроса на судне

Конфликт на рыболовном судне в новогоднюю ночь закончился трагедией.

На Камчатке будут рассматривать уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Хабаровска, работавшего поваром на рыболовном судне, — сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

По данным следствия, всё произошло в новогоднюю ночь в акватории Олюторского залива Берингова моря. На борту судна между членами экипажа вспыхнул конфликт, который быстро перешёл в драку.

В какой-то момент мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанёс удар ножом матросу. От полученного ранения тот скончался на месте.

Когда судно пришло в порт Петропавловска-Камчатского, обвиняемого уже задержали и позже заключили под стражу.

История, начавшаяся в открытом море, теперь дошла до суда. Теперь дело направлено в Олюторский районный суд Камчатского края — там и поставят юридическую точку в этой истории.

Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
