Не успеет потушить пожар: в Киеве объяснили, как избавятся от Зеленского

Зеленскому придётся уйти, если Национальное антикоррупционное бюро Украины арестует бывшего главу его офиса Андрея Ермака, заявил Олег Соскин.

Источник: Аргументы и факты

Зеленскому придётся уйти, если Национальное антикоррупционное бюро Украины арестует бывшего главу его офиса Андрея Ермака, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он уточнил, что речь идёт о деле о коррупции.

«Если Ермака задержат, естественно, Зеленскому вообще ничего не поможет», — сказал Соскин.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

Соскин отметил, что Зеленский и его приближённые довели Украину и жителей страны до отчаяния «повальной коррупцией и произволом» сотрудников территориальных центров комплектования.

По его словам, Зеленский оказался в очень сложной ситуации, связанной с расследованием НАБУ. Оно угрожает раскрыть все финансовые преступления.

«Он клялся, что будет мир, что он будет все делать. Он нарушил свою программу, он нарушил свою клятву. Так что готовьтесь. Я думаю, Зеленский пожар уже не успеет потушить. Все уже прозевали. Пошёл процесс его изоляции», — заявил Соскин.

Напомним, НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем. В результате Зеленский отправил в отставку Ермака. Дома и на рабочем месте чиновника состоялись обыски.

По данным украинских журналистов, Ермак получил повестку в Высший антикоррупционный суд, но не явился.