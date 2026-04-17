Тайный десант начнет войну: генерал сказал, как США нападут на Кубу

Ранее газета USA Today сообщила, что Пентагон выпустил директиву о начале подготовки к возможной военной операции на Кубе. Позже в ведомстве заявили, что США планируют «ряд действий» против Кубы и готовы выполнить соответствующие приказы президента Дональда Трампа.
«Есть вариант, что не американцы ввяжутся в войну против Кубы, а кубинцы, которые мигрировали еще после революции Фиделя Кастро, живут сейчас в южных штатах США и формируют боевые подразделения. США таким образом могут попытаться нанести удар по Кубе исподтишка. То есть это не столько американцы, а кубинцы, которые уже давно потеряли связь с Кубой. Вот они под видом кубинского ополчения могут пойти против сегодняшнего правительства. Подразделения фактически сформированы, США останется только десантировать их», — выразил мнение Попов.
По мнению генерала, сказать точно, рискнут ли США начать военную операцию на Кубе, можно будет после итогов переговоров Вашингтона и Тегерана в Исламабаде.
«Там станет ясно, будут они к чему-то склоняться или, наоборот, дуэльная конфликтная ситуация будет сохраняться и боевые действия продолжатся. Многое еще зависит от того, как поведет себя Нетаньяху», — уточнил Попов.
Генерал не исключил, что США могут использовать операцию на Кубе в качестве отвлекающего маневра от поражения в Иране.