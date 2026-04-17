«Пошел процесс изоляции»: на Украине рассказали об отставке Зеленского

Владимиру Зеленскому может грозить отставка в случае задержания экс-главы его офиса Андрея Ермака НАБУ по делу о коррупции. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Если Ермака задержат, естественно, Зеленскому вообще ничего не поможет. Пошел процесс его изоляции», — сказал аналитик на YouTube-канале.
Соскин отметил, что ситуация на Украине осложняется коррупционными скандалами и действиями военкоматов. По его словам, этим киевский режим довел население до отчаяния.
Аналитик добавил, что расследование НАБУ может привести к раскрытию финансовых нарушений, связанных с ближайшим окружением Зеленского.
Напомним, в ноябре 2025 года на Украине разгорелся крупный коррупционный скандал, получивший название «операция Мидас». НАБУ заявило о раскрытии преступной схемы в энергетическом секторе, в том числе в государственной компании «Энергоатом».
Подозреваемый по делу о коррупции бизнесмен Тимур Миндич и Ермак не явились в Высший антикоррупционный суд на заседание. Оба были официально уведомлены о вызове в суд. Заседание касалось изъятия активов в рамках уголовного производства.