Администрация Оби назвала причины затопления пешеходного пути к поликлинике

В начале апреля в городе Обь Новосибирской области местные жители заметили необычную самодельную конструкцию — мост из паллет, который ведёт к железнодорожному переезду. Оказалось, что эта самодельная лестница выполняет важную функцию — она позволяет пройти через большую лужу, образовавшуюся возле перехода.
Люди пожаловались на этот мост в соцсетях. По их словам, такой путь крайне опасен: есть риск споткнуться и упасть в воду. Особенно сложно пройти там пешеходам с маленькими детьми. Одна из местных жительниц, Лариса Гольц, рассказала порталу Om1.ru Новосибирск, что этот кустарный мост — единственный путь к Обской центральной городской больнице и детской поликлинике на улице Чкалова, 44 А.
«Чтобы добраться до поликлиники, нужно пройти железнодорожный переход после пересечения улиц Октябрьской и Железнодорожной. Ещё туда можно добраться на автомобиле, но придётся стоять в длинной пробке», — сказала собеседница издания.
К счастью, некоторые мамы с детьми нашли помощь у неравнодушных прохожих, которые помогали переносить коляску и проходить через паллеты.
«Благодарю молодых людей, которые помогли перенести коляску и помогли пройти детям, так как прыгать от палета до палета было нелегко, вероятность поскользнуться и упасть 90%», — отметила Лариса Гольц и дополнила, что такую огромную лужу на этом участке видит впервые.
В администрации города Оби сообщили, что в настоящее время из-за подъёма уровня грунтовых вод в городе наблюдаются масштабные изменения гидрогеологических условий. Это приводит к насыщению грунтов водой и подтоплениям.
Для обеспечения прохода через подземный переход на Станционной проводят работы по открытию водопропускных труб и расчистке водоотводных каналов и траншей, расположенных рядом с пешеходным тоннелем.
При этом в администрации подтвердили, что созданные деревянные настилы действительно были уложены возле пересечения улиц Октябрьской и Железнодорожной, чтобы обеспечить прохождение пешеходов.
Также в ответе указано, что за прошедшую зиму выпало больше осадков, чем обычно, из-за чего вопрос о водопонижении грунтовых и паводковых вод в городе стоит на особом контроле.
«Дополнительно стоит отметить, что Территориальным управлением автомобильных дорог Новосибирской области на ежедневной основе проводятся мероприятия по удалению избыточной воды с использованием специализированной насосной установки», — подчеркнули в администрации Оби.