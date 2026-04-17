В Новосибирске медики рассказали, как распознать инсульт по методу «УДАР»

Медики подчеркивают, что у женщин инсульт может развиваться по нестандартным сценариям. Вместо классических признаков болезнь иногда проявляется через икоту, галлюцинации, сильные приступы тревоги или сильную сонливость. Такая маскировка затрудняет диагностику и может дорого обойтись по времени. Врачи напоминают: при любых внезапных и необъяснимых изменениях в состоянии здоровья не стоит заниматься самолечением — своевременное обращение к специалистам может спасти жизнь.