В Новосибирске медики рассказали, как распознать инсульт по методу «УДАР»

Медики выделяют три основных вида нарушения кровообращения в мозге.

Источник: Om1 Новосибирск

Инсульт — одна из главных причин смертности и инвалидности во всем мире. Ежегодно это заболевание диагностируют примерно у 13,7 миллиона человек. Согласно информации НМИЦ ТПМ Минздрава России, прогноз для пациентов остается весьма серьезным — до половины из них умирает в течение первого года после приступа, а большинство оставшихся получают инвалидность разной степени тяжести.

Медики выделяют три основных типа нарушений кровообращения в мозге:

Ишемический (87% случаев): наиболее распространенный тип, который возникает из-за закупорки артерий тромбом или атеросклеротической бляшкой.

Геморрагический: развивается при разрыве сосуда, что вызывает кровоизлияние в мозговую ткань.

Транзиторная ишемическая атака (микроинсульт): кратковременное нарушение, редко оставляющее необратимые повреждения, но служит важным сигналом о возможном крупном инсульте в будущем.

Алгоритм «УДАР»: что нужно знать, чтобы спасти жизнь за 60 секунд.

При подозрении на инсульт важно реагировать очень быстро. Врачи советуют запомнить простую методику «УДАР»:

У — Улыбка: попросите человека улыбнуться. Если уголки рта опущены или лицо асимметрично — это тревожный признак.

Д — Движение: предложите поднять обе руки. При инсульте одна рука может опускаться или оставаться неподвижной.

А — Артикуляция: попросите произнести короткую фразу. Нечленораздельная речь или запинания также являются сигналами тревоги.

Р — Решение: если есть хотя один из указанных признаков, немедленно вызывайте скорую по номерам 103 или 112.

Особенности симптомов у женщин: нетипичные проявления.

Медики подчеркивают, что у женщин инсульт может развиваться по нестандартным сценариям. Вместо классических признаков болезнь иногда проявляется через икоту, галлюцинации, сильные приступы тревоги или сильную сонливость. Такая маскировка затрудняет диагностику и может дорого обойтись по времени. Врачи напоминают: при любых внезапных и необъяснимых изменениях в состоянии здоровья не стоит заниматься самолечением — своевременное обращение к специалистам может спасти жизнь.