В Новосибирске 17 апреля простятся с известным яхтсменом Юрием Маслобоевым

В Новосибирске 17 апреля простятся с известным спортсменом и яхтсменом Юрием Маслобоевым, который погиб на Новосибирском водохранилище. Ему было 65 лет. Об этом сообщили в группе «У нас на Шлюзе» в соцсети «ВКонтакте».
Траурная церемония начнётся в 12:00 в зале на улице Арбузова. После прощания, в 14:00, в столовой Новосибирского государственного университета состоится поминальный обед.
«По словам его товарища Сергея Шеремета, это был удивительный человек — инженер по образованию, яхтсмен, альпинист, экстремал, романтик и бродяга. Юрий ходил с Анатолием Куликом в кругосветку, участвовал в парусных регатах, бард-тусовках, обожал кайтинг и вышивать крестиком. Вечная память нашему соседу, человеку с большой буквы», — отметили в паблике.
Трагедия произошла 14 апреля. Очевидцы нашли Юрия Маслобоева в районе дамбы ГЭС — он находился в полынье, в экипировке для сноукайтинга и без сознания.
На место оперативно прибыли спасатели и бригада скорой помощи. Медики пытались вернуть мужчину к жизни — несколько раз запускали сердце уже на берегу. Однако спасти его не удалось.